SOBRAL: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de cometer três furtos, em Sobral. A ação ocorreu, na manhã dessa terça-feira (15), e também resultou na recuperação de diversos objetos furtados.

Três furtos que ocorreram no bairro Campo dos Velhos, durante a madrugada de terça-feira, foram registrados em Boletins de Ocorrência (BO) na Delegacia Municipal de Sobral. Ao tomar conhecimento dos casos, uma composição do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) iniciou as diligências, que resultaram na localização do suspeito. O homem foi identificado como Edilson de Sousa Silva (27), que já possui antecedentes por furto e dano.





Com as diligências, foram recuperados ainda diversos objetos furtados. A composição encontrou um aparelho de televisão, um som automotivo, um aparelho de som micro system e várias ferramentas em uma bolsa. Edilson foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Os objetos foram restituídos aos seus proprietários.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677.4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.