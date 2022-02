Rio de Janeiro pode “abolir” o uso de máscaras em março

A cidade do Rio de Janeiro poderá “abolir”, em março, o uso de máscaras por parte dos cidadãos. Isto porque o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 do município irá se reunir no próximo mês para tratar do assunto.





A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde, que explicou que a “decisão sobre o uso de máscaras será tomada nas próximas duas ou três semanas, após nova avaliação do cenário epidemiológico”.





O uso de máscara em locais abertos já foi liberado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em outubro de 2021.





Agora a decisão é sobre o uso de máscaras em todos os locais.