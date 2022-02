Tenente da FAB é demitida após publicar nudes para ganhar renda extra

A primeira-tenente aviadora da Aeronáutica Acássia Marina Jorge Diniz foi demitida e colocada na reserva não remunerada da Força Aérea Brasileira (FAB) após criar um perfil no OnlyFans, plataforma utilizada para comercializar conteúdo adulto. Acássia serviu como oficial da FAB por 11 anos.





A plataforma OnlyFans é uma rede social por assinatura, cujas cobranças vão de US$ 4,99 (R$ 27) a US$ 49,99 (R$ 267).





A tenente mantinha um perfil no site com o apelido Caca Diniz e disponibilizava imagens seminua ou em roupas íntimas a seus assinantes. As fotos chegaram à Alta Cúpula da FAB, que abriu uma sindicância interna para apurar o que considerou um ‘desvio de conduta oficial’.





A demissão da oficial foi assinada pelo tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior e promulgada na portaria do Gabinete do Comandante da Aeronáutica (Gabaer), no dia 7 de maio de 2021.





Atualmente, Acácia trabalha com consultora esportiva no Pará. Em sua página no Instagram, ela se apresenta como criadora de conteúdo digital, professora de educação física e especialista em nutrição esportiva.





Veja os cliques:

Com informações do Jornal O São Gonçalo