UNINTA Experience Day: 2ª edição trará mais oficinas gratuitas para o público jovem

Após forte adesão em sua primeira edição, o UNINTA realiza a segunda edição do UNINTA Experience Day. O evento gratuito, que é voltado para jovens pré-universitários, acontece no campus da instituição e tem data marcada para o dia 20 de fevereiro, das 13h às 17h.





De acordo com a organização, será uma tarde com experiências únicas e que irão transformar a história de centenas de jovens com oficinas nas mais diversas áreas que irão ajudá-los a trilhar os caminhos para o sucesso profissional ao som de muita música e sorteios de brindes.





O evento ainda terá ainda mais algumas edições, a próxima tem previsão de acontecer em 06 de março. A última edição contará com o sorteio de uma moto Jet 125CC. Para concorrer, é necessário que o estudante preencha o cupom disponibilizado nas edições do evento (quanto mais cupons, mais chances) e que tenha realizado a matrícula no curso de seu interesse até o dia do sorteio (06 de março). O contemplado deverá estar presente no momento da chamada de seu nome. A moto será entregue no início do semestre letivo.





Para participar do evento, os estudantes devem se inscrever, gratuitamente, através da página oficial do evento, pelo link uninta.vc/uninta-day





Para garantir sua matrícula em um dos cursos do UNINTA, o estudante deverá se inscrever gratuitamente (exceto Medicina) em uninta.edu.br/vestibulares e participar do processo seletivo por prova online, nota do enem, transferência ou ingresso como graduado. Os cursos do UNINTA são optantes do FIES e de outros financiamentos e créditos estudantis, como o CredIES, que financia até 90% da maioria dos cursos de graduação.