ABANDONO: lama e buracos tomam conta das ruas do bairro Dom Expedito; vídeo

Moradores do Dom Expedito entraram em contato com a Paraíso para reclamar da falta de pavimentação asfáltica adequada em várias ruas do bairro.





As denúncias vieram de famílias das ruas Roma e Professor José Olimar Carneiro. Segundo relatos, o SAAE realizou obras no local, prometeu voltar para consertar o asfalto, mas não retornou. A falta de infraestrutura adequada se estende por toda a região. “As nossas ruas aqui em todo o bairro são esburacas”, afirma o morador Raimundo Ferreira.





Em alguns trechos da via, é notório que o asfalto cedeu por consequência das chuvas, mas por outro lado, há ruas que nunca tiveram pavimentação asfáltica, como a Travessa Florinda Nise de Andrade Melo.

“O medo é mosquito da dengue e também quedas, né? Porque é uma rua movimentada, passa muito carro, e a gente passa a rua com medo de cair”, lamenta o morador Magela Santos, referindo-se a via em que o SAAE esteve trabalhando.





O fato de os buracos estarem acumulando água contaminada e parada aumenta a possibilidade de proliferação de mosquitos, o que preocupa mais os moradores.

Uma senhora e sua filha, que não quiseram se identificar, comentaram que não sabiam a quem recorrer para solucionar o problema, mas que há um bom tempo conviviam com lama em frente à casa e pensam ser um descaso com o bem-estar da população.





Por Ana Karine / Portal Paraíso

Fotos Nildo Nascimento