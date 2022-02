Uninta Experience Day volta a reunir jovens da região Norte

O momento é considerado pelos estudantes, egressos do Ensino Médio, como uma importante experiência na escolha de uma profissão.

Logo na entrada da instituição, os estudantes são recebidos com muita animação e a vibração positiva que vem da música eletrônica. Estamos no Uninta Experience Day. Momento de acolhida do Uninta, a quem deixou para trás o ensino médio e segue rumo à academia. Um novo momento na vida de jovens que vieram de todos os municípios próximos à Sobral. A estudante Yasmin Rodrigues (18) veio da cidade de Granja para saber mais sobre Odontologia. “Desde muito novinha, eu já sabia qual profissão eu queria para a minha vida. O sonho de cursar Odontologia, foi o que me trouxe até aqui. Agora é aprender mais sobre uma profissão que eu acho apaixonante” revela.





Após a recepção calorosa, é hora de seguir para o auditório em busca de informações sobre os mais de 30 cursos que o Uninta oferece. O momento, ainda é de extravasar com mais música eletrônica, com direito a DJ e grupo de dança. Passada a diversão, os estudantes são convidados a participar de uma palestra sobre os cursos. O momento é de esclarecer dúvidas, como o Hiago da Silva (18) fez, sobre Engenharia e o mercado de trabalho. “Eu já tinha essa vontade de cursar Engenharia e, depois desse momento, acredito que estou na escolha certa. É uma profissão que pode trazer muita satisfação para mim, tanto financeiramente, quanto pessoalmente. O mercado parece bem promissor”, revela o jovem.





Outro que gostou da visita, foi Paulo Érik de Araújo (17), morador de Sobral, mas que nunca teve a oportunidade de conhecer as instalações da instituição de ensino. O estudante pretende cursar Educação Física. “Sempre gostei dessa área. Então, estar aqui, é um momento especial; por poder conhecer o Uninta por dentro e saber sobre tudo o que é oferecido aqui. E isso só reforça a minha escolha”, explica. Além de Educação Física, os cursos de Direito, Medicina, Jornalismo, Medicina Veterinária, psicologia e Gastronomia, estão entre os procurados pelos estudantes.





De acordo com Eliza Angélica Rodrigues Ponte, Pró-Reitora de Pós Graduação do Uninta, “A gente pensou nessa forma diferente de recepcionar esses jovens. Esse é um momento ímpar na vida deles, que saem do ensino médio, às vezes, sem saber muito bem a qual caminho a seguir”, reforça a professora, e finaliza. “Aqui, a gente explica tudo sobre os cursos, tira dúvidas, enfim, ajuda nesse novo passo em busca de uma profissão. E a palestra é o momento para isso. Aqui temos jovens, não apenas de Sobral, mas de todos os municípios circunvizinhos”, comemora.





Iniciado no dia 6 de fevereiro, o Uninta Experience Day teve mais de 400 inscrições e se dividiu em vários encontros, que movimentaram estudantes de Sobral e região. Além de apresentar os cursos, o momento põe à disposição dos jovens, diversas oficinas que aprofundam os temas e mostram, na prática, como cada área funciona. Um dia para ficar na memória, como afirma Edvar Lucas da Silva (16). “Achei tudo muito animado. Uma recepção que me deixou à vontade. Não esperava que fosse assim, com música, dança, sorteios, além das oficinas”, disse o jovem, que garantiu voltar ao Uninta, no próximo encontro, no dia 6 de março, para mais uma experiência.