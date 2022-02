Vereador petista pode perder mandato por invasão a igreja

A Câmara Municipal de Curitiba recebeu três pedidos de representação contra o vereador Renato Freitas (PT) por quebra de decoro parlamentar. As ações solicitam que Freitas perca o mandato, em virtude da invasão da Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, no sábado 5, durante uma missa.

Na ocasião, a liturgia foi interrompida por militantes com bandeiras do PT e do PCdoB. Na igreja, Freitas acusou os fiéis de apoiarem um “policial no poder”. Para ele, os assassinatos de pessoas como Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho teriam relação com a conivência de católicos a autoridades “fascistas”.





Os pedidos de cassação foram apresentados pelos vereadores Eder Borges (PSD), Pier Petruzziello (PTB) e Pastor Marciano Alves (Republicanos), na segunda-feira 7, com base na nota divulgada pela Arquidiocese de Curitiba, que lamentou o ato. Os três solicitam a abertura de uma sindicância na Câmara.

Acabo de protocolar pedido de cassação do mandato do vereador Renato Freitas (PT) no Conselho de Ética da Câmara. — Eder Borges (@sigaederborges) February 7, 2022