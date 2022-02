Vladimir Putin: Quem tentar interferir sofrerá consequências

No pronunciamento que fez na noite de quarta-feira (23), pelo horário de Brasília, para anunciar o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu que nenhum país interfira na ação russa e declarou que “todas as decisões já foram tomadas e que os russos precisam se preparar para mudanças nos próximos dias”.





– Para qualquer um que considere interferir de fora: se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que enfrentou na história. Todas as decisões relevantes foram tomadas. Espero que você me ouça – disse.





O presidente da Rússia também declarou que a responsabilidade pela guerra e suas consequências é da Ucrânia e que “os objetivos serão atingidos”. Putin ainda alertou os russos devem se preparar para alterações na vida cotidiana no país.





– Será necessário se adaptar às mudanças que podem acontecer – completou. (Pleno News)