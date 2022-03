65 kg de drogas são encontrados em casa em construção no município de Juazeiro do Norte

Nesta quinta-feira, 10, em uma casa em construção, foram encontrados 65 kg de maconha e cocaína escondidos. Um homem de 46 anos, apontado como proprietário dos ilícitos, foi preso em flagrante no momento da abordagem, na zona rural do município de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD).





Após a equipe da Polícia Civil se deslocar para o endereço da ocorrência, os policiais civis se deparam com Domingos Antônio Sobreira dos Santos, de 46 anos. O homem estaria saindo do local e foi abordado pelos investigadores. Domingos foi encontrado, conforme os agentes, em posse de quatro tabletes de maconha, que pesavam aproximadamente cinco kg.





Antônio, também conhecido como “Domingos da Aurora”, informou que vinha de uma casa que estava em construção. Ao se dirigirem ao local, os policiais civis encontraram mais 60 kg de drogas dentro da casa, além de uma faca, balanças de precisão, celulares e embalagens.





Os entorpecentes e o homem foram levados à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Domingos foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia informou que as investigações continuam, a fim de identificar outros suspeitos da ação criminosa. (O Povo)