DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM TIROS NA CABEÇA NO BAIRRO TAMARINDO

No início da tarde desta sexta-feira, dia 11, um homem identificado por "Nandinho", foi executado com vários tiros na cabeça na Rua Carlito Pompeu, no Bairro Tamarindo.

Segundo informações, a vítima estava em um salão de beleza, quando foi surpreendida por indivíduos armados de revólver em uma moto. Os bandidos efetuaram vários tiros na cabeça de Nandinho, que morreu no local.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de localizar e prender os criminosos.

Sobral já registra nove homicídios dolosos no corrente ano!

