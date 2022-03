REVOLTANTE! Gasolina sobe para R$ 7,20 nos postos de Sobral um dia depois de Bolsonaro falar em congelamento; vídeo

Os postos de gasolina de Sobral amanheceram com preço majorado nesta terça (8/3), um dia depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou um estudo da equipe econômica para manter os preços congelados por 90 dias, para fazer frente aos efeitos econômicos da guerra da Rússia na Ucrânia.

Sem qualquer motivo aparente, tendo em vista que o último reajuste da Petrobrás foi aplicado no dia 11 de janeiro, há quase dois meses, os donos de postos de Sobral reajustaram os preços dos combustíveis. A iniciativa parece ter sido tomada em conjunto, pois todos os postos visitados pela reportagem do Sistema Paraíso exibiam preço único: R$ 7,199. Até segunda os preços variavam de R$ 6,89 a R$ 6,99.





Com o reajuste inesperado, Sobral passa a ter segunda gasolina mais cara do Ceará, segundo ranking da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça. Na última vez que a ANP realizou pesquisa semelhante, Sobral ocupava a oitava posição.





Sobral só perde para Itapipoca que pode chegar a R$ 7,239, segundo os dados contabilizados entre 27 de fevereiro e 5 de março. O levantamento abrangeu 187 postos de combustível em dez municípios do estado. A média do valor do litro da gasolina no Ceará foi de R$ 6,543.

Além do preço elevado, outra coisa que também chamou atenção na pesquisa foi a variação entre o menor preço e o maior preço. Ao contrário de cidades como Fortaleza e Juazeiro do Norte onde a variação chega a 0,60 centavos e 0,62 , a cidade de Sobral registra uma variação que não ultrapassa 0,10 centavos, o que leva diversas pessoas a especularem sobre a existência de um possível cartel no município.





Veja os preços máximos e mínimos da gasolina comum nos municípios pesquisados. Os valores constantes são anteriores ao reajuste aplicado hoje em Sobral:





Preço do litro da gasolina no Ceará

Por Luciano Clever / Sistema Paraíso