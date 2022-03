Após estrangular filha por causa de tarefas da escola, mãe é presa

Em Chapecó (SC), uma mulher de 35 anos foi presa após agredir a filha de 10 anos, na segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, a mãe bateu e chegou a estrangular a criança. A mulher teria revelado que as agressões ocorreram porque a menina não fez as tarefas do colégio. As informações são do portal NSC Total.





Os policiais foram acionados por vizinhos, que denunciaram o caso. Moradores do bairro Pinheirinho relataram que todos os dias a mulher fazia ameaças contra a filha.





Os agentes chegaram ao local por volta das 20h30. A agressora foi levada para uma delegacia, mas a Polícia Militar informou que a mãe se mostrou arrependida dos atos. (Pleno News)