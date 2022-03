Absurdo: Segurando uma criança no colo e armado com faca, ladrão rouba padaria; Veja vídeo

Um homem que segurava uma criança de colo assaltou uma padaria de Londrina, no Norte do Paraná, nesta terça-feira (1º). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele anuncia o roubo.





Segundo o gerente do estabelecimento, o suspeito usou uma faca para ameaçar os funcionários. Ele levou todo o dinheiro do caixa.





Ao fugir do local, o assaltante deixou sua carteira com documentos pessoais cair no chão. O item foi entregue à Polícia Militar.

O criminoso ainda não foi preso.





VEJA AS IMAGENS DO ASSALTO

(Via Terra Brasil)