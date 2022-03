Dois suspeitos de violência doméstica são presos em flagrante pela Polícia Civil em Sobral

Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizaram a prisão em flagrante de um homem de 37 anos suspeito de ameaça no contexto da violência domiciliar e familiar. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (02), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





De acordo com o apurado pelos policiais da delegacia especializada, o suspeito estaria ameaçando de morte a própria companheira. De imediato, uma composição deu início às diligências e localizaram o suspeito pilotando uma motocicleta. Ao receber voz de parada, o homem tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela equipe após o acompanhamento tático.





O homem é investigado ainda por um incêndio na casa da vítima, registrado na noite da última sexta-feira (25). Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O suspeito foi recolhido para uma unidade prisional e encontra-se a disposição da Justiça.





Outra ação





Seguindo no combate aos crimes no contexto da violência domiciliar e familiar, uma equipe da DDM realizou a prisão em flagrante de um homem de 47 anos por lesão corporal dolosa. A captura aconteceu na noite dessa terça-feira (01), também na cidade de Sobral. O suspeito teria agredido fisicamente e ameaçado sua companheira.





O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Não houve resistência no momento da prisão.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3101-7919, o número da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia O sigilo e o anonimato são garantidos.