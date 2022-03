Atriz Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer

A atriz Ana Beatriz Nogueira está com câncer no pulmão. A informação foi divulgada pela coluna de Patrícia Kogut na manhã desta quarta-feira (2). O tumor foi identificado em fase inicial e atriz deve vai passar por uma cirurgia.





De acordo com Piny Montoro, empresária de Ana Beatriz, a cirurgia ainda não tem data marcada e a atriz está confiante com a recuperação e tratamento. “Ela está ótima. Vai tirar o tumor e vai ficar excelente”, afirmou a representante para Quem.





No ar como Elenice em Um Lugar ao Sol, que já teve as gravações encerradas, Ana Beatriz já está reservada para o elenco de Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, que entrará no lugar de Pantanal, na faixa das 21h, ainda em 2022.





*Com informações do Isto É