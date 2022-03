Adolescente desaparecida é encontrada pela Polícia Civil em Sobral

Uma adolescente de 14 anos, que estava desaparecida desde a noite desse domingo (6), foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (7), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) logo após o registro de um Boletim de Ocorrência (BO), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A equipe do plantão da Delegacia Regional de Sobral deu início às diligências assim que foi informada pelos familiares que a jovem fugiu para viver um relacionamento.





Conforme apurado pelos policiais civis, a jovem de 14 anos mantinha contato com Alan de Souza Alves (22), que já possui um antecedente criminal registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral por lesão corporal dolosa. Com as diligências, a adolescente foi localizada na residência de Alan, situada no Distrito de Bonfim, na cidade de Sobral. Durante as buscas na casa, o homem negou que a jovem estivesse no local, até ser encontrada debaixo de sua cama.





Alan foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para apurar o possível cometimento do crime de subtração de incapaz. Após ser localizada, a jovem foi entregue à família. A PC-CE seguirá investigando Alan por outros crimes em que ele possa estar envolvido.





O que diz a lei





O artigo 249 do Código Penal Brasileiro (Lei 2.848/1940) considera crime “subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial”.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.