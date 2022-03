Lixo na Avenida Tupinambá incomoda moradores

Na manhã desta segunda-feira, moradores entraram em contato com o Sistema Paraíso para relatar sobre o descaso com o acumulo de lixo em frente às suas casas. No local há pneus abandonados, resto de material de construção e árvores cortadas.

A moradora, Jocélia Lima, alega que faz a limpeza na frente de sua casa e até na casa de vizinhos, mas que mesmo assim existe insensatez de alguns moradores. “O caminhão do lixo passa nos dias e horários certos, mas as pessoas insistem em ficar jogando objetos fora do horário”.

Ainda na região, alguns restos de lixo também causam odor e se espalham por sacolas rasgadas. “Tem pessoas que jogam gato morto por aqui e as vezes alguns animais com fome abrem as sacolas procurando comida e espalham o lixo por aqui”, expõe a moradora Antônia Silva.





(Sistema Paraíso / Ana Karine)