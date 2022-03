Adrianno Imperador se filia ao partido União Brasil para ser pré-candidato a deputado estadual no Ceará

O Imperador Está Na Área!

O Repórter Adrianno Imperador, participou nesta terça-feira (22) do ato de filiação e está entre os pré-candidatos a Deputado Estadual no pleito deste ano, pelo partido União Brasil, no Ceará.





Em suma Imperador diz: "estou muito feliz em ser tão bem recebido pelo presidente do partido, que me fez o convite para esse novo desafio, meu muito obrigado ao amado povo da minha Ibiapaba e do meu Ceará, que me incentiva a trabalhar cada vez mais por todos, tenho certeza que teremos sucesso nessa caminhada, e continuarei honrando a confiança de todos".





O evento é comandado pelo pré-candidato a Governador do estado do Ceará, Capitão Wagner, realizado hoje (22/03) na Assembleia Legislativa do Ceará.





O Imperador Notícias fica aberto para divulgar eventos de demais partidos que estarão na disputa eleitoral deste ano.