Alerta aos pais! Influencer denuncia filme brasileiro que faz piada com pedofilia

A influenciadora digital e intérprete de Libras Mariana Lima fez um alerta aos pais e responsáveis sobre o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, que está disponível na Netflix. Em seu Instagram, Mariana divulgou um trecho da produção, que é baseada em um livro homônimo escrito pelo apresentador Danilo Gentili, que mostra o personagem de Fábio Porchat tentando abusar sexualmente de dois adolescentes.





Mariana se mostrou indignada com o que chamou de “banalização” do abuso sexual de menores.





– Eu não consigo acreditar como algo assim (abuso infantil) pode ser tratado com desenhinhos, como PRECONCEITO, como algo NORMAL (essas mesmas palavras foram usadas no filme!). Filme com grande produção e “grandes” atores. Quantas crianças já não assistiram essa grande M****??? – escreveu a influenciadora.





Mãe de dois filhos e evangélica, Mariana disse ainda que ficou extremamente abalada com as cenas do filme.





– Juro que quando vi passei mal e ainda estou. GRAÇAS A DEUS meus filhos estavam dormindo e não viram essa cena tão “NORMAL”. Quê isso???!!!! – questionou, indignada.





– Acho que algo nunca me afetou tanto assim na vida. Estou muito chocada. Olhei e não acreditei. […] Reposta isso, grava essa cena, marca alguém que você sabe que não vai deixar isso barato – pediu aos seguidores.





A produtora de conteúdo Polly Oliveira também se mostrou revoltada com a produção. Em seu Instagram, ela fez um longo desabafo em que cita os males causados pela pedofilia e pelo abuso sexual.





– Quem se responsabiliza por essa cena adentrar lares e mentes de crianças que a partir disso acharão natural serem abusadas? Ninguém nesse set de filmagem poderia ter visto que essa cena não é adequada para se fazer piada? – questionou.





Os influenciadores Paulo Filippus e Fabiola Melo também usaram as redes sociais para questionar a Netflix e cobrar providências.