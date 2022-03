Criança chama a PM depois de ver a mãe ser enforcada pelo pai

Uma menina de 11 anos chamou a Polícia Militar (PM) depois de ver o pai agredindo a mãe dela, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (10/3). O homem desconfiava que a mulher poderia ter um caso, mas a vítima tentava acabar com o relacionamento.





Segundo o registro policial, o homem ficou nervoso ao tentar olhar o celular da companheira e desconfiar de mensagens que ela trocava com uma pessoa. Ele, então, passou a agredir a esposa, com empurrões e chegou a enforcá-la.





Ao ver o que acontecia, a criança acionou a PM pelo telefone e explicou que a mãe apanhava do marido. Quando a polícia chegou no local, a mulher apresentava lesões no braço esquerdo, nas pernas e no pescoço.





O homem não foi encontrado e fugiu do flagrante, mas a mulher foi encaminhada para a Polícia Civil para que possa ser pedida medida protetiva.





A vítima contou que é casada há 26 anos e eles têm dois filhos. Há três meses, no entanto, ela tentava terminar o relacionamento e não conseguia.





(Correio Braziliense)