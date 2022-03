Aluno de 13 anos leva granada para escola

Nesta terça-feira (22), um estudante de 13 anos levou uma granada para o Colégio Santa Dorotéia. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG). As informações são do portal G1.





De acordo com o boletim de ocorrência, o aluno mostrou a granada para os colegas. O adolescente é aluno do 9º ano do ensino fundamental.





A Polícia Militar foi acionada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi até a instituição de ensino. Os agentes disseram que a granada não tinha risco de explodir.





O pai no menino foi acionado pela escola, mas disse que não podia ir buscar o filho. Ele autorizou que o garoto fosse liberado sem um responsável.





Por causa do ocorrido, o garoto foi levado para a coordenação e foi informado que seria suspenso por três dias. Depois, a escola comunicou a expulsão do estudante.





Em uma rede social, um responsável por um colega de classe do estudante disse que ele falou em “explodir a sala de professores”. Porém, essa informação não consta no boletim de ocorrência.





Por meio de nota, o Colégio Santa Dorotéia se manifestou a respeito do episódio.





– Entendemos que este lamentoso evento seguiu em vértice oposto aos mais caros princípios educativos e práticas pedagógicas adotadas nesta instituição de ensino, bem como ao incansável compromisso que assumimos dia a dia para com a guarda e preservação da integridade de nossos alunos, colaboradores e famílias – disse a instituição em um trecho do comunicado.





A Polícia Civil revelou que o artefato foi apreendido. A Delegacia Especializada de Apuração do Ato Infracional irá investigar o caso.





(Pleno News)