Piso Salarial: Deputado Moses Rodrigues recebe representantes do Conselho Federal de Farmácia

Nesta quarta-feira, 23, o Deputado Federal Moses Rodrigues esteve reunido com representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF), para tratar sobre o Piso salarial Nacional dos Farmacêuticos. O encontro, realizado em Brasília, contou com a participação do Presidente do CFF, Egberto Feitosa, e membros do Conselho Regional no Ceará, Arlandia Nobre, Marcelo Linhares, Karla Deyxi e Josemario da Silva.





“Conhecendo o nosso histórico de apoio à luta dos trabalhadores da saúde, representantes do Conselho Federal de Farmácia nos procuraram para que possamos solicitar celeridade no Projeto de Lei 1.559/21, que trata sobre o Piso Salarial Nacional”, destacou Moses Rodrigues.





O Projeto de Lei já está tramitando na Câmara dos Deputados, em discussão na Comissão de Seguridade Social e Família. “Firmei um compromisso de estar reunido com o relator do PL para tratar da pauta, hoje de extrema importância para a categoria”, finalizou o parlamentar.