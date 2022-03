Ao ouvir tiros, PM abandona o próprio casamento e persegue bandidos; VEJA VÍDEO

O policial militar Rodrigo Prujansky estava em sua festa de casamento no Rio de Janeiro no último sábado (26/3) quando ouviu barulhos de tiros próximo ao salão onde ocorria a festa. Os disparos aconteceram no momento em que a noiva fazia seus votos. O policial, então, saiu da própria cerimônia e foi perseguir os bandidos.





Rodrigo contou que ele e outros 30 amigos, que estavam na festa e também são policiais, foram atrás da ocorrência e lá encontraram policiais do Choque, que lhes informaram sobre o caso.





“Fomos surpreendidos com uma troca de tiros, como estava muito próximo, decidimos verificar a situação. A gente age como cão pastor, a gente é treinado para proteger o rebanho. Então na hora, a gente se agrupou no automático e encontramos um policial do Choque que passou a orientação e começamos a seguir pelo condomínio”, relatou.

Policial Militar no Rio de Janeiro, não tem sossego. MESMO na cerimônia de casamento não há paz! pic.twitter.com/IeiHqFHBd3 — Gil do Brasil (@GilmarO67799260) March 29, 2022