Empréstimo Saque Aniversário em Salvador

O saque-aniversário do FGTS é uma nova medida criada pelo governo, que permite que trabalhadores saquem seu FGTS anualmente.





Esse saque é opcional, e é de parte do valor disponível que tiver em seu Fundo de Garantia.





Se você quer aprender mais sobre o saque-aniversário, como funciona e quando você pode sacar o seu, continue lendo nosso artigo.





O saque-aniversário do FGTS é uma das medidas criadas para que as pessoas possam sacar seu Fundo de Garantia. Está foi anunciada no meio do ano de 2019, e começou a valer a partir deste ano.





Quem aderir a está medida pode sacar seu FGTS inativo ou ativo, anualmente.





Mas vale lembrar que não é obrigatório realizar o saque, isso fica a critério de cada um. O trabalhador pode escolher manter o valor na sua conta, sem problema algum.





Como funciona o saque-aniversário do FGTS:





Diferente de outras modalidades de saque do Fundo de Garantia, no saque-aniversário, não é possível retirar todo o valor que tem na sua conta.





É possível realizar somente o saque de um percentual do valor, por exemplo em uma conta com R$500 só é possível sacar 50%.









FGTS com saldo de R$ 1.000,01 até R$ 5.000 – O saque será de 30% mais uma parcela fixa de R$ 150;

FGTS com saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000 – O saque será de 20% mais uma parcela fixa de R$ 650;

FGTS com saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000 – O saque será de 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150;

FGTS com saldo de R$ 15.000 até R$ 20.000 – O saque será de 10% mais uma parcela fixa de R$ 1.900;

FGTS com saldo superior a R$ 20.000,01 – O saque será de 5% mais uma parcela fixa de R$ 2.900.

Além das porcentagens do saque, também é preciso levar em consideração outros quesitos, que iremos elencar abaixo.





Limite





Um dos critérios do saque-aniversário do FGTS é em relação ao limite do seu fundo de garantia. Não é possível sacar o valor total do FGTS, nem mesmo em caso de demissão sem justa causa, o que é possível em outras modalidades.





Portanto se você for demitido, situação em que o valor do FGTS costuma ser muito útil, não terá acesso ao valor integral da sua conta.





Requerimento





A adesão ao saque-aniversário do FGTS não é tão simples. Se você quiser optar por esse método de sacar seu dinheiro, saiba que existe um prazo específico para solicitá-lo.





O prazo para fazer a solicitação é individual e vai de acordo com o mês de nascimento de cada pessoa.





A pessoa pode aderir o saque-aniversário até o último dia útil do mês do seu aniversário. Caso contrário, ela até conseguirá solicitar, mas só poderá sacar no ano seguinte.





Portanto, se você tiver interesse em optar pelo saque-aniversário, fique atento ao prazo para solicitação dele.





Prazo de desistência





Se no prazo para solicitar este método é rigoroso, da mesma forma o prazo para desistência não é diferente.





Caso você desista ou se arrependa de ter escolhido sacar seu FGTS pelo saque-aniversário, só será possível trocá-lo após dois anos.





Prazo para saque





O prazo para saque do seu fundo de garantia foi disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês após o mês do seu aniversário.





Vale lembrar que no caso de o trabalhador não realizar o saque, o valor voltará automaticamente para o seu FGTS.





Confira o calendário de saque:





ANIVERSARIANTES SAQUES

Janeiro e fevereiro Abril até Julho 2020

Março e abril Maio até Julho 2020

Maio e junho Junho até agosto 2020

Julho Julho até setembro 2020

Agosto Agosto até outubro 2020

Setembro Setembro até novembro 2020

Outubro Outubro até dezembro 2020

Novembro Novembro 2020 até janeiro 2021

Dezembro Dezembro 2020 até fevereiro 2021





Vale a pena optar pelo saque-aniversário?





Saber se o saque-aniversário do FGTS é uma boa opção para você, pode ser muito relativo. Isso depende principalmente do motivo pelo qual irá sacar o valor.





Certamente você escolherá o destino desse dinheiro de acordo com as suas prioridades financeiras. Essa pode ser uma boa escolha para quitar dívidas por exemplo, até porque esse já é um dinheiro seu e não terá juros sobre ele.





Se você for sacar para investir ou deixar esse dinheiro rendendo, essa também é uma opção válida. Até porque existem instituições financeiras que podem lhe oferecer uma rentabilidade maior.





Entretanto, antes de solicitar o saque-aniversário leve em consideração a possibilidade de uma demissão sem justa causa. Muitas pessoas em situações como essa, contam com esse dinheiro para arcar com suas despesas até encontrar outro emprego.





Mas se você tiver uma reserva financeira, ou outras fontes de renda além do seu emprego, pode ser uma boa opção sacar seu FGTS. Assim terá possibilidade mais vantajosas de aplicação, ou poderá utilizá-lo para algum objetivo pessoal.









