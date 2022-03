Morador de rua pede desculpa à mulher com quem manteve relação sexual

O morador de rua Gilvado de Souza, 48 anos, se desculpou, nessa segunda-feira (28/3), por ter exposto a intimidade da mulher com quem manteve relação sexual dentro de um veículo, em Planaltina, no Distrito Federal. Laudo médico divulgado seis dias após o episódio, ocorrido em 9 de março, mostrou que a comerciante estava em surto psicótico. Ao flagrar a cena, o personal trainer e marido dela espancou o sem-teto. O educador físico disse que pensou se tratar de um estupro.





Ao canal do empresário Ricardo Caiafa, o morador de rua descreveu sua postura como “infeliz”. Ao apresentador, disse que estava “envergonhado” e que gostaria de pedir “desculpas a todas as mulheres”.





“Essa infelicidade que tive ao descrever a situação do fato, sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Me sinto envergonhado e gostaria de pedir desculpas à ela, às meninas da minha família, à minha mãe e a todas vocês [mulheres]”, disse.





Na quinta-feira (24/3), o Metrópoles conversou com Givaldo. A entrevista completa durou cerca de uma hora, mas a versão editada e que foi ao ar tem 40 minutos. Isso porque o portal decidiu ocultar falas onde o sem-teto usa termos obscenos e explícitos para se referir à mulher que se encontra internada com quadro de “doença bipolar em fase maníaca psicótica”. No entanto, horas após a reportagem do Metrópoles ser veiculada, um vídeo de uma entrevista dada por Givaldo à Band começou a viralizar nas redes sociais. Nas declarações à emissora de televisão, Givaldo contou detalhes sobre a relação sexual que manteve com a esposa do personal. Mais tarde, diante da repercussão, a Band soltou nota explicando que o trecho não foi ao ar e que havia sido vazado por engano do material bruto.





(Metrópoles)