Aumento de preço de combustível em Sobral deixa consumidor indignado

O reajuste coincidiu com a notícia de que o governo federal congelará os preços durante 90 dia para segurar inflação e evitar os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia.





O aumento inesperado no preço dos combustíveis, nos postos de Sobral nessa terça-feira (8), deixou os consumidores indignados. O reajuste coincidiu com a notícia de que o governo federal congelará os preços durante 90 para segurar inflação e evitar os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Até essa segunda-feira (7), o litro da gasolina em Sobral, custava em quase todos postos, R$ 6,99, e nessa terça-feira (8), amanheceram com valores elevados a R$ 7,19, aumento de mais de 3%.





O Sr. Alex Dantas, 47, que trabalha fazendo fretes, disse que achou um absurdo o aumento. “Faço frete dentro de Sobral a R$ 40,00 e está difícil. Estou com uma semana que não consigo um frete, apareceu hoje.





A cantora Talita Daiana, 38, disse que é um descaso com o consumidor. “O que deveria melhorar está cada vez piorando. Estes reajustes deveriam ser revistos porque em nenhuma outra cidade os preços subiram. O descaso maior com o consumidor é em Sobral”, disse a cantora.





O empresário Jander Gadelha, 39, disse que o aumento é abusivo e que é um caso sério que existe há muito tempo em Sobral. “Parece um cartel, a gente anda em todo canto da cidade é a mesma coisa. Enquanto que em Fortaleza bem pertinho a gasolina é mais em conta e a gente não sabe porque acontece isso. Enquanto o governo fala que vai congelar o preço da gasolina, aqui faz é subir. A gente gasta com entrega, gasta muito combustíveis e aí como é que trabalha desse jeito?”, disse o empresário.





O proprietário do Posto Trevo, Guerrinha, disse para o Portal Paraíso que está repassando o reajuste do distribuidor, mas o último aumento da Petrobrás foi no dia 11 de janeiro, há quase dois meses. “Faz tempo que vendemos combustível dez centavos barato que os outros postos. A gente aumenta conforme vão aumentando o preço pra gente. O preço de compra aumenta, e a gente aumenta também”, disse o empresário.





O Portal Paraíso tentou falar contato com o Sindipostos, que indicou o senhor Antônio José, para dar entrevista, mas não atendeu as ligações. A assistente administrativa do sindicato, Cleidiane, informou que o órgão não tem conhecimento de nenhum aumento de combustível nesta semana. Já Pedro Yan, fiscal do Decon de Fortaleza informou para o Portal Paraíso que os postos podem aumentar o preço dos combustíveis desde que não seja abusivo.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso