Senado: CCJ adia votação para flexibilizar o acesso a armas

O texto inicialmente seria votado em 23 de fevereiro, mas acabou saindo de pauta após o relator aceitar fazer modificações na proposta. Uma das medidas que foi negociada foi a questão da rastreabilidade de munições e armas, revogada pelo projeto.





No entanto, ao apresentar o novo relatório nesta quarta-feira (9), Marcos do Val não fez boa parte das modificações que foram pedidas por outros parlamentares. Ele também ampliou o número de categorias que poderiam obter porte de armas.





Com isso, senadores críticos do PL pediram vista de uma semana, o que foi negado pelo presidente em exercício da CCJ, Lucas Barreto (PSD-AP). Os senadores então entraram com um recurso e votaram o pedido. Por 15 votos a 11, acabaram conseguindo o pedido de vista. (Pleno News)