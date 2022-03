"Bloco dos tornozelados": Carnaval em Natal tem desfile de pessoas com tornozeleira e exibição de armas; VEJA VÍDEO

Um vídeo mostra pessoas, inclusive crianças, desfilando pelas ruas do bairro com tornozeleiras e roupas que lembram o uniforme do sistema prisional do Rio Grande do Norte: camisa branca e calção azul. Popularmente, a festa foi batizada de “Bloco dos Tornozelados”.





Não é possível apontar se, entre os foliões, havia realmente presos do regime semiaberto. Centenas de pessoas participaram da festa, seguindo um paredão de som.





Além do uniforme e da tornozeleira, integrantes do bloco também exibiram armas durante o Carnaval – inclusive longas, como um fuzil. Pelas imagens, não dá para concluir se são armas de verdade ou simulacros.





Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) não comentou o evento específico. De acordo com a pasta, houve reforço na fiscalização, durante o Carnaval, da conduta dos presos, tanto os que estão em regime fechado quando os que estão em liberdade condicional. “Nenhuma anormalidade foi detectada no sistema prisional”, disse a secretaria.





(Terra Brasil Notícias)