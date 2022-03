Comerciante dispara tiros contra vice-prefeito de Atibaia

O comerciante, por sua vez, estava armado e disparou pelo menos dois tiros na direção de Fabiano, que foi atingido na perna, mas fugiu do local. O próprio autor dos disparos acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e o comerciante acabou preso em flagrante.





De acordo com a defesa de Júnior, o caso se trata de legítima defesa, uma vez que ele foi agredido pelas costas.





– Ele fez o disparo com a intenção de assustar o vice-prefeito, parar as agressões e em sua proteção e da família. Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, foi ele quem acionou a polícia, entregou a arma e as imagens – declarou o advogado Danilo Gerage.





Segundo informações da Polícia, o vice-prefeito e o autor dos disparos brigaram por causa de um vídeo, de autoria de Júnior, com supostas denúncias de improbidade, envolvendo a esposa do político.





No hospital, Fabiano se pronunciou sobre o episódio, admitindo as agressões, mas com a alegação de terem sido em defesa de sua esposa.





– Todos sabem que temos sofrido ataques contínuos nas redes sociais promovidos por esta pessoa, que não respeita nem a honra dos nossos familiares. Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele – escreveu em sua página do Facebook.





Em nota, a Polícia Militar disse que o revólver utilizado pelo indiciado foi encaminhado para perícia e que as diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do crime.

