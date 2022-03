Enfermeira dá cachaça por engano a paciente internada em hospital

Uma paciente internada em um hospital municipal recebeu um copo de cachaça no lugar de água das mãos de uma enfermeira no último final de semana. Segunda a profissional, o incidente aconteceu por engano. A paciente é a lavradora Zenilda Lisboa, que deu entrada na unidade hospitalar com dores no estômago.





A mulher segue hospitalizada e realizando exames nesta segunda-feira (14). Ela contou em entrevista para uma TV local que estava com dificuldade para respirar e, ao ser medicada e colocada em observação, pediu água. Segundo a paciente, ela pediu a enfermeira pois estava com muita sede e a garganta seca.





A enfermeira identificada como Valci dos Santo explicou que a cachaça estava dentro de uma garrafa de água mineral em cima de um armário, onde a equipe do hospital costuma deixar água para agilizar o atendimento aos pacientes.





A situação aconteceu no hospital municipal de Santa Teresinha, cidade que fica a cerca de 210 quilômetros de Salvador, no último sábado (12). O secretário municipal de Saúde da cidade pediu desculpas pelo ocorrido e disse que uma sindicância foi aberta para investigar como a cachaça foi parar na unidade.





(Diário do Amazonas 24h)