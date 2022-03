SOBRAL, TERRA SEM "LEI"! Homem é baleado após reagir a assalto em Sobral; veja o vídeo

No início da tarde desta segunda-feira (14), um assalto terminou com um cidadão baleado no Centro de Sobral. O crime aconteceu na rua Joaquim Ribeiro, via sempre muito movimentada por pedestres e motoristas.





De acordo com informações de pessoas que estavam no local, um homem identificado como Ícaro Vasconcelos Gomes estava dentro de um carro junto com a sua esposa, não identificada, quando a mulher foi abordada por uma dupla de assaltantes enquanto saía do carro com um malote.





Ao perceber a ação dos bandidos, Ícaro reagiu e foi baleado com dois tiros nas costas. Outro motorista que passava pelo local segundos após o ocorrido, socorreu a vítima para o Hospital Santa Casa de Sobral.

Com informações do Sobral Portal de Notícias