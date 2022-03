Pastor cego acusado de golpes prometeu R$ 2 quatrilhões para vítima

Investigado por suspeita de aplicar golpes milionários em diversos estados, o pastor goiano Osório José Lopes chegou a prometer para uma vítima retorno financeiro de R$ 2 quatrilhões. É o que mostra documento com o nome dele, aponta a investigação. O valor supera a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo lista da Forbes.





O documento foi obtido e divulgado pelo Fantástico, no último domingo (13/3). De acordo com as apurações, o pastor cobrava um valor das vítimas com a promessa de que elas teriam rendimentos bilionários. Ele é réu por estelionato em Goiás e foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), na última sexta-feira (11/3).





Em vídeo publicado na internet, Osório, que está em liberdade, se posicionou contra as acusações e possíveis crimes que ele chamou de “coisas erradas”, atribuindo a responsabilidade delas a terceiros. Apesar de se apresentar como pastor, ele não é ligado a uma igreja.





“Não tenho vergonha de dizer que lá atrás eu fiz coisas erradas. Erradas porque não tive orientação jurídica. Estamos entrando com recursos para provar que somos inocentes. Eu nunca neguei que tenho as minhas dívidas. E tenho os meus combinados, que não foram ainda cumpridos.”





Via Terra Brasil