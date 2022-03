Crianças são amarradas em banheiro de escola infantil com sinais de maus-tratos e negligência

A Polícia Civil está investigando um caso em uma escola infantil particular que fica na Zona Leste da cidade de São Paulo. A instituição de ensino é suspeita de maus-tratos e negligência contra alunos após vídeos vazarem e serem divulgados nas redes sociais. Pelo menos quatro crianças estavam amarradas e imobilizadas por um tipo de camisa de força.





É possível notar que essas crianças estão trancadas em um banheiro e sentadas em cadeirinhas para bebês, no chão, próximas do vaso sanitário e embaixo de uma pia. Uma mulher disse que identificou o filho em dois desses vídeos.





Segundo apurações do portal de notícias do G1, tais imagens foram gravadas na Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, que fica na Vila Formosa. Foi aberto um inquérito policial que, além do crime de maus-tratos, há a suspeita de periclitação da vida e da saúde, ou seja, colocar a vida das crianças em risco e a submissão de vexame e constrangimento.





A unidade de ensino, que atende crianças com menos de um ano a até seis anos, já foi investigada há cerca de dois anos por suspeitas de maus-tratos. Em 2010 aconteceu um caso bem mais grave, pois uma aluna chegou sem vida em um hospital depois de ter passado mal dentro das dependências do local.





Devido a essas informações, a investigação pede um mandado de busca e apreensão na escola, pois há indícios de que esses crimes estariam acontecendo com recorrência. A Justiça autorizou que fossem recolhidos lençóis que podem ser usados para prender os alunos.





O celular da diretora da unidade escolar foi apreendido para análise. Os peritos dão a confirmação de que os vídeos divulgados na internet e que mostram as crianças amarradas, foram feitos dentro da escola infantil em questão.





