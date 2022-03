Moradores do distrito de Jaibaras reclamam de atendimento médico do CSF Leda Prado

De acordo com os moradores que falaram com o Portal Paraíso, o atendimento começa tarde, tem dias que não tem médico e à noite, atendimento médico só na sede Sobral.





O Sistema de Comunicação Paraíso recebeu reclamação, através do “Chama a Paraíso”, do atendimento médico do Centro Saúde da Família do distrito de Jaibaras, Leda Prado. A primeira reclamação foi feita no programa “Estação 101” dos apresentadores Leew Vasconcelos e Ridyelle Oliveira nessa segunda-feira (14). De acordo com a reclamante, que não quis se identificar, os médicos chegam depois das 8h e sempre que atende um paciente, o médico sai da sala. O Portal Paraíso foi até ao distrito ouvir os moradores e a direção do CSF.





A dona de casa Benilda Aquino, 48, disse que precisou de atendimento nessa segunda-feira (14), e não tinha médico. “Funcionários do CSF disseram que não adiantava ir na segunda-feira porque não tinha médico, só a partir desta terça-feira”, disse a dona de casa que também confirmou que o atendimento começa tarde.





Dona de casa Leonora Cartéis Alencar reclamou que no distrito à noite não tem atendimento médico. “Era para ter plantão à noite porque quando tem caso, manda para Sobral, aí é mais difícil. Meu irmão morreu no domingo (13), aí a moça do CSF disse que ele morreu de uma parada cardíaca. Aí eu tenho dúvida porque não levaram a um médico para saber do que ele morreu mesmo, porque ele tinha apenas 36 anos”, disse dona Leonora.





O Portal Paraíso conversou com a gerente do CSF Leda Prado, Rafaela Marques que disse que não tinha autorização para falar e recomendou procurar a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do município para dá a resposta. O Sistema falou com a assessora de comunicação Josivânia Brito, mas até o fechamento dessa matéria, não deu resposta.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso