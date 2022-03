Dallagnol critica Lewandowski e diz que STF é "casa da mãe Joana"

Ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF) no Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol fez duras críticas contra o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), e contra a própria Suprema Corte em suas redes sociais.





Em uma postagem feita no Twitter na última sexta-feira (4), o ex-procurador afirmou que Lewandowski “faz o que quer a favor” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e escreveu ainda que a Suprema Corte brasileira “virou a casa da mãe Joana”.





– O STF virou a casa da mãe Joana: o min. Lewandowski faz o que quer em favor do ex-presidente Lula (que o indicou ao STF e sempre o elogia), primeiro no Mensalão, depois autorizando entrevistas, depois no triplex, depois na leniência da Odebrecht e agora na Greenfield – declarou.

O ex-procurador, que é pré-candidato a um cargo na Câmara dos Deputados, criticou ainda o que chamou de “operação abafa” no STF que estaria atuando, segundo ele, a partir da “mudança de regras no tapetão para anular processos e condenações, favorecendo corruptos e promovendo a impunidade”.





– Lewandoswki adota a narrativa da defesa como verdade sem qualquer apuração devida, contraditório adequado ou análise crítica dos fatos. Ou seja: faz o que quer monocraticamente e o resultado é a impunidade da grande corrupção política – detalhou Deltan.





A decisão sobre a qual o ex-chefe da Lava Jato no Paraná se refere é em caráter liminar, ou seja, provisória, e vale até julgamento do mérito pelo plenário do Supremo. A ação é relacionada ao suposto tráfico de influência do ex-presidente na compra de caças suecos.