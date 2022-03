Dinheiro esquecido: Pedidos de resgate começam nesta segunda

Os brasileiros que possuem dinheiro “esquecido” em bancos poderão saber, a partir desta segunda-feira (7), qual é a quantia disponível para recebimento e solicitar o resgate dos recursos disponíveis. Ao todo, de acordo com o Banco Central (BC), são R$ 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes.





Entre os dias 7 e 14 de março, as consultas e pedidos de resgate serão liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo ano. Para os demais, os recursos serão liberados nas semanas seguintes.





Até o dia 25 de fevereiro, 116,8 milhões de clientes, pessoas físicas e empresas já tinham feito consultas no sistema para saber se têm algum dinheiro esquecido. Desse total, segundo o BC, 25,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham algum alguma quantia disponível.





CONFIRA COMO CONSULTAR O VALOR E SOLICITAR O RESGATE:





Primeiramente, o interessado deve acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.





Na sequência, o usuário deve fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. Em seguida, o interessado deve ler e aceitar o termo de responsabilidade.





O próximo passo é verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema ainda poderá fornecer informações adicionais, já que a primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.





Por fim, o beneficiário deve clicar na opção pela qual quer receber o valor:





– “Solicitar por aqui”: para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo.





– “Solicitar via instituição”: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada. (Pleno News)