SOBRAL: DESCASO DO SAAE PARA COM OS MORADORES DO BAIRRO BELCHIOR; VÍDEO

O descaso dos órgãos municipais em relação ao bairro Belchior continua!





Como se não bastasse o péssimo estado de conservação de todas as ruas do bairro, o SAAE contribui para esse desserviço, abrindo buracos na ruas, deixando expostas enormes crateras, as quais a cada dia se tornam maiores.





Indignado, um morador procurou nossa equipe informando que um buraco foi aberto dia 24 de fevereiro. No dia 08 de março foi feita uma reclamação da situação junto ao SAAE, o qual disse que pediria urgência para resolver o problema, porém não daria nenhum prazo.





Até hoje o buraco está lá, cada vez maior, juntando água da chuva, mosquitos e causando acidentes.





Os moradores do bairro pedem providências com urgência!