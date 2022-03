Dallagnol diz que recebeu Pix de apoiadores para "indenizar Lula"

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que o ex-procurador Deltan Dallagnol pague uma indenização ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dallagnol utilizou as redes sociais para comentar a situação. Em sua conta do Instagram, ele mostrou indignação com a decisão, mas revelou que apoiadores fizeram doações por meio de Pix para ajudar no pagamento.





O processo foi em razão do episódio em que o então coordenador da Operação Lava Jato, em Curitiba, fez uma exibição em powerpoint na qual apresentava Lula como chefe de organização criminosa, em 2016. O petista acusou Dallagnol de abuso de poder ao praticar “crime de subjetivação”. No total, a indenização foi fixada em R$ 75 mil.





Ao comentar a determinação, Deltan disse que teve uma surpresa na manhã desta quarta-feira.





– Depois de uma noite de indignação, minha esposa consultou nossa conta bancária hoje de manhã e encontrou algo inusitado, vários Pix de pessoas que a gente não conhece e defendem a honestidade e a Justiça no país – destacou.





Ele então disse acreditar que as pessoas procuraram o CPF na internet e iniciaram a campanha de doação.





– Eu imagino que pegaram meu CPF na internet e fizeram doações por conta própria, e eu quero agradecer esse gesto de solidariedade que aquece nossos corações e renova nossas forças e esperanças depois de toda a frustração diante da condenação absurda do STJ de ontem, que determinou que eu indenize Lula – apontou.





O ex-procurador também garantiu que os valores excedentes serão doados para a caridade.





– Obrigado a todos vocês que sempre estiveram conosco (…) Eu vou prestar contas de todos os valores que recebi e vier a receber (…) Se os valores superarem os valores da indenização, eu assumo o compromisso de que eles serão destinados a hospitais filantrópicos – ressaltou. (Pleno News)