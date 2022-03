Durou exatamente 1 hora e 36 minutos, no blog de Vicente Nunes, no portal do Correio Braziliense, a separação do ex-presidente Michel Temer da bela, recatada e do lar, Marcela Temer.





O jornalista postou sobre a separação às 14h21 e sobre a solidez do casamento às 15h57.





Créditos: Thaisa Galvão