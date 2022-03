Homem é preso após tentar incendiar prédio da Prefeitura de Campo Maior

De acordo com informações preliminares, o indivíduo teria despejado um líquido inflamável na frente das instalações de um dos setores da Prefeitura e colocado fogo no local. Logo em seguida, populares e funcionários agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas.





O acusado, após tentar incendiar o prédio, ainda ameaçou pessoas que passavam pelo local com uma faca. Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que ele apontam a arma branca para a população.





A ação do homem só foi interrompida após populares conseguirem desarmá-lo. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem, que foi conduzido à Delegacia Regional de Campo Maior.





(Fala Piauí)