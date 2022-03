Empréstimo com garantia de celular na Mister Money

MISTER MONEY!





Para adquirir o crédito desse emprestimo com garantia de celular é muito simples, o cliente bastará ter em mãos um celular ou smartphone que esteja em perfeito funcionamento, e como diz o nome a garantia desse bem irá liberar o crédito em conta em até 24 horas, antes da liberação será feito uma análise de crédito. Com a garantia é possível reduzir os juros que seriam aplicados, e a maior facilidade é que todo processo de contratação é feito digitalmente.





Vantagens:





O Celular ficará em seu nome.

Você continua usando ele normalmente.

Simples, rápido e seguro.

Sem sair de casa.

100% online.

em até 12x.

Maior Taxa de Aprovação do mercado





Por que pedir um empréstimo com garantia de celular com na Mister Money?





Pensando em você, a Mister Money criou um empréstimo com garantia de celular para tornar o acesso ao crédito mais flexível e democrático.





Não poderia ser mais acessível, flexível ou simples.





Todo mundo tem celular hoje em dia, certo? O empréstimo móvel ajuda ainda mais aqueles que precisam de um empréstimo pessoal rápido, triplicando suas chances de aprovação.

Com o nosso empréstimo pessoal com garantia de telemóvel, temos mais opções de aprovação com a mesma simplicidade dos empréstimos convencionais, de forma rápida e 100% online e com a maior taxa de aprovação do mercado.





O que é empréstimo com garantia de celular?





É uma modalidade de empréstimo que utiliza um bem como garantia do celular.

Neste caso, como o próprio nome indica, o celular serve de garantia.





Como funciona o empréstimo com garantia de celular?





Alugue, compare e simule! Garantimos as melhores taxas e opções de empréstimos no seu celular, com taxas que cabem no seu bolso.

Funciona assim, além de analisar seu perfil financeiro, o banco fará uma revisão física e jurídica do seu celular para se certificar de que está tudo bem.

Se tudo correr bem, espere o dinheiro entrar na sua conta





Vantagens do empréstimo com celular como garantia





Uma grande vantagem da garantia de um celular é que quase todo mundo possui um celular. A contrapartida de imóveis e automóveis, que não são acessíveis a todos, os smartphones são muito populares no Brasil.





Além disso, as taxas de juros desse tipo de negócio são geralmente as mais baixas.





Conclusão





O empréstimo com garantia de celular tem muito benéfico, e um deles é pelo fato de ser muito prático.





Os usuários podem usar também outros ativos como garantia de veículos, imóveis e outros