Empréstimo com garantia de celular, MISTER MONEY

É SÓ CLICAR ABAIXO !





Sabendo que muitas pessoas não vivem sem smartphones, muitos bancos e instituições financeiras lançaram modelos de empréstimo com celular como garantia. Os telefones celulares são um itens indispensáveis no dia a dia da maioria das pessoas. Mesmo assim, alguns são até muito caros.





O empréstimo é feito de forma digital, por meio de um smartphone, e o aparelho é fornecido como garantia.





Os clientes podem continuar a usar seus telefones celulares normalmente enquanto pagam seu empréstimo. No entanto, se ele não pagar o empréstimo, o telefone será bloqueado e só poderá ser usado novamente após o pagamento da dívida.





Esse tipo de negócio não existe apenas no Brasil. Países com mercados semelhantes ao Brasil, como Índia e México, também fornecem esses empréstimos. Portanto, as empresas internacionais também estão de olho nessa participação de mercado. Desde 2015, uma start-up americana pioneira no tema atua em mais de 20 países.





Como funciona empréstimo com garantia de celular?





Um empréstimo com garantia em um telefone celular tem um limite, pois o preço do aparelho não permite que ele seja usado como garantia para um empréstimo de alto valor. Para linhas de crédito maiores, os usuários podem usar outros ativos como garantia (como carros, imóveis e até joias).





Geralmente, o valor do empréstimo é de no mínimo R$ 300 e até R$ 5.000, e o empréstimo pode ser pago no prazo máximo de 12 meses. O direito de uso do celular é concedido com base na parcela. Suponha que o cliente tome um empréstimo de 720 reais e divida o pagamento em 6 meses, ou seja, 180 dias. A taxa de empréstimo diária é de R$ 4,00. Isso significa que a cada quatro reais pagos por um cliente, o telefone permanece mais um dia sem ser bloqueado. Por exemplo, se ele parcelar 400 reais, pode usar o aparelho por 100 dias sem se preocupar.





No entanto, os pagamentos dos empréstimos geralmente não têm parcelas fixas e costumam ter um período de carência de até 30 dias. Como é feito nesse modelo de crédito, os clientes podem pagar o empréstimo como se fosse um plano pré-pago. O pagamento pode ser feito de acordo com o número de vezes que ele precisa usar o telefone.





O parcelamento normalmente também é pago pelo próprio aparelho por meio do aplicativo. O usuário gera uma fatura com o valor que deseja pagar e realiza uma transação.





Embora muito flexíveis, as condições para este tipo de negócio são mínimas e devem ser acordadas com a prestadora.





Vantagens e desvantagens do empréstimo com celular como garantia





Uma grande vantagem de usar um telefone celular como garantia é que quase todo mundo tem um telefone celular. Ao contrário de imóveis e carros, que não são acessíveis a todos, os smartphones são muito populares no Brasil.





No entanto, conforme já mencionado, esse tipo de empréstimo só pode ser usado para pequenos valores. Se você deseja uma linha de crédito maior e ainda usa ativos como garantia, terá que fornecer algo com maior valor agregado.





Além disso, as taxas de juros para esse tipo de negócio costumam ser altas. Ao contrário dos empréstimos garantidos por outros ativos, o custo efetivo total (CET) dos empréstimos envolvendo smartphones é próxima à dos empréstimos não garantidos.





Porém, conforme mencionado acima, inadimplência não significa maiores taxas de juros. Se o pagamento atrasar, o usuário não poderá usar o telefone até que a situação seja corrigida. Mas, é claro, se a inadimplência não for resolvida, o nome do devedor pode ser negativado.





Vantagens do empréstimo com garantia





Como o nome sugere, é uma modalidade de empréstimo em que o crediário transfere ativos indiretamente para instituições financeiras. O bem deve ser usado como garantia para o pagamento de todas as parcelas no prazo acordado.





É um dos empréstimos mais acessíveis e a taxa de juros mais barata do mercado. A instituição se sente segura com ativos como garantia, por isso libera crédito com menos restrições e taxas mais baixas.





Entre os bens que podem ser usados como garantia, os mais famosos são imóveis e veículos, mas não são os únicos. No Brasil, os bancos aceitam joias e até salários como garantia. Em alguns países, também podem ser usados máquinas agrícolas, equipamentos médicos, Bitcoin, etc.





Isso significa que você pode conseguir uma grande quantidade de dinheiro, que é o mais procurado por pessoas que querem quitar dívidas que estão fora de controle. Também é muito útil começar ou investir em um negócio, ou mesmo realizar um projeto pessoal que exija muito capital.





Conclusão





Um empréstimo garantido por um celular é muito vantajoso porque é muito prático, mas tem um valor limite porque o valor do equipamento não é alto.





Se uma grande quantidade de crédito for necessária, os usuários podem optar por usar outros ativos como garantia (como carros, imóveis e até joias). Gostou desse artigo? Comente nas redes sociais, compartilhe e continue no nosso blog para obter mais informações sobre empréstimos online.





Fonte: MISTER MONEY