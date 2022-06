Governo Bolsonaro autoriza concursos públicos para 1,7 mil vagas no INSS e na Receita Federal

O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos públicos para preenchimento de 1 mil vagas de técnicos do seguro social para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e de 699 vagas para auditor-fiscal e analista-tributário para a Receita Federal. As autorizações foram publicadas no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (13).





O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos públicos para preenchimento de 1 mil vagas de técnicos do seguro social para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e de 699 vagas para auditor-fiscal e analista-tributário para a Receita Federal. As autorizações foram publicadas no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (13).