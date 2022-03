Empréstimo com Garantia de Moto em Sobral, Mister Money

MISTER MONEY!





Como funciona empréstimo com garantia de moto?





Se você é proprietário de um veículo pode pegar dinheiro emprestado usando-o como garantia! E não precisa ser um carro, tem empréstimos pessoais com garantia de moto. Veja a seguir como funciona e algumas instituições financeiras que fazem este tipo de operação:





O que é empréstimo com garantia de moto?





Se bem que cada instituição financeira tem seus próprios empréstimos e características específicas, podemos dizer que o empréstimo com garantia de moto é uma modalidade com a que você pega dinheiro emprestado e sua moto fica alienada, como garantia de que você irá honrar o compromisso assumido.





Quando você quita o empréstimo, a moto volta a estar plenamente no seu nome e você pode voltar a fazer um novo empréstimo deste tipo se estiver precisando. Caso contrário, se não puder honrar o pagamento terá que entregar sua moto ao banco, o mesmo que ocorre com um empréstimo com garantia de automóvel ou outro veículo.





Dependendo da instituição financeira você pode ter entre 50% e 90% do valor do veículo. Por exemplo, se sua moto custa R$ 15000, o crédito que você pode fazer será entre R$ 7500 e R$ 13500. O valor final será calculado no momento de fazer a operação. O prazo para fazer o pagamento também é variável, no caso dos créditos com garantias de motos a maioria dos prazos é de 24 meses.





Para fazer este tipo de empréstimo o procedimento é muito fácil, você deve entrar em contato, pessoalmente ou de forma on-line, com a instituição escolhida para solicitar o crédito e apresentar seus documentos e os do veículo.





Para a análise de crédito será necessário fazer a vistoria do veículo, muitas instituições hoje em dia optam pela vistoria on-line que facilita a vida do cliente, porque somente é preciso tirar algumas fotos do veículo. Depois da análise, se for aprovado o dinheiro será liberado na sua conta.





Cada instituição financeira tem suas próprias regras e requerimentos para liberar este tipo de empréstimo, vejamos algumas generalidades:





Como faço para penhorar minha moto? Entre as condições para aceitar a moto estão as seguintes:





Estar em nome de quem solicita o empréstimo (não são aceitas motos de terceiros)





Estar quitada





Ter os impostos em dia





Se tiver multas, devem estar quitadas





Ter poucos anos de fabricação (em geral são aceitas motos de até 5 anos)





Não deve estar como garantia de outro financiamento





Como pedir empréstimo com garantia de moto?





Um empréstimo com garantia de moto ou carro pode ser uma boa opção para quem precisa de um valor alto, mas quer juros baixos





Você precisa de dinheiro e quer um empréstimo com juros baixos?





Se você tiver um veículo, como uma moto, por exemplo, empréstimo com garantia de moto ou carro pode ser uma boa opção para você!





Entenda como funciona esse tipo de empréstimo, que também é chamado de refinanciamento de veículo:





Como funciona o empréstimo com garantia de moto ou veículo?





Você consegue, por empréstimo com garantia de moto ou veículo:

taxas de juros mais baixas; e um valor mais alto.





Por isso, esse refinanciamento é ideal para pessoas que precisam de um valor maior. Isso porque, por este meio, você consegue até 70% do valor do seu bem.





Além disso, um empréstimo com garantia de moto ou carro te ajuda a sair dos juros altos do cheque especial.





Como peço um empréstimo deste tipo?





Para fazer um empréstimo com garantia de moto ou veículo, o primeiro passo é fazer a sua simulação





Em seguida, você deve preencher seu pedido de empréstimo até o fim, completando todos os campos disponíveis.





E, então, é só esperar os nossos parceiros entrarem em contato com você.





Caso você aceite uma oferta de empréstimo com garantia de moto ou veículo, os próximos passos serão:





Análise jurídica e vistoria do veículo: os parceiros analisam seus documentos. Ao mesmo tempo, seu veículo será avaliado para então se tornar a garantia do empréstimo.

Assinatura do contrato: após tudo aprovado, é liberado o documento de formalização do empréstimo para assinatura.





Liberação do dinheiro: o valor fica disponível na sua conta em até 5 dias úteis.





Adendo importante: você só deve pagar seu empréstimo DEPOIS de receber o dinheiro integralmente na sua conta.





É ilegal cobrar qualquer valor antecipado. Por isso, se alguém te pedir pagamento antecipado, fuja! Além de crime, isso é golpe.





