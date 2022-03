JAIBARAS: Açude Aíres de Sousa teve aumento no volume de água de 1,26 metro em dois meses

A capacidade de 104.430.00 milhões de metros cúbicos, está hoje com 75.137.302 milhões de metros cúbicos.

O açude Aires de Sousa localizado no distrito de Jaibaras em Sobral, que tem capacidade de 104.430.00 milhões de metros cúbicos, está hoje com 75.137.302 milhões de metros cúbicos faltando ainda para sua capacidade máximo, 29.292.698 milhões de metros cúbicos. O açude aumentou neste ano de 2022, 1,26 metro faltando ainda para sangrar 2,72 metros.





O Portal Paraíso conversou com o administrador do reservatório de Jaibaras, José Tupinambá F. Costa, que afirmou que com as chuvas de janeiro houve um aumento no volume de água de 34 centímetros, sendo que em fevereiro permaneceu com o mesmo volume. Já em março, até esta terça-feira (22), o açude teve aumento de 92 centímetros. Ainda de acordo com o José Tupinambá, desde de 2011 que o reservatório não atinge sua capacidade máxima.





Por Edwalcyr Santos