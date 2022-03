Justiça condena Gleisi a pagar indenização de R$ 35 mil a Luciano Hang

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), foi condenada a pagar indenização de R$ 35 mil ao empresário Luciano Hang, dono da Havan, por danos morais em decorrência de fake news espalhada pela parlamentar.





Segundo Hang, em junho de 2020, a petista divulgou vídeo acusando-o de sonegar impostos “além de fazer colocações em tom de deboche afim de manchar minha imagem pública”.





Na sentença, o juiz Fábio Luis Decoussau Machado, do Tribunal de Justiça do Paraná, considerou que a Gleisi Hoffmann “fez afirmações inconsequentes que macularam a honra alheia” e determinou o pagamento da indenização, bem como a retirada do conteúdo do ar.





O empresário afirmou que não ficará com o dinheiro e a indenização será doada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).