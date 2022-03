Empréstimo de até R$ 1 mil para negativados é liberado hoje (28) pela Caixa; saiba como ter acesso

A partir desta segunda-feira (28), a Caixa Econômica Federal libera uma nova modalidade de empréstimo de até R$ 1 mil para negativados e de até R$ 3 mil para microempreendedores individuais (MEIs). A iniciativa faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, o SIM Digital, criado por uma medida provisória assinada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro.





Para pessoas físicas com atividades ligadas à prestação de serviços, será liberado um crédito de até R$ 1 mil que vão ser pagos em até 24 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. O empréstimo será liberado mesmo para as pessoas que estão com restrição de crédito. A linha será ofertada pela Caixa Econômica Federal e o benefício pode chegar a 30 milhões de pessoas. Esta é a primeira vez que o banco público faz a liberação para pessoas negativadas.





Já para os microempreendedores individuais (MEIs), o crédito é de até R$ 3 mil e pode ser quitado em até 24 parcelas a uma taxa de 1,99% ao mês. De acordo com o Ministério da Economia, 18 milhões de MEIs terão acesso a essa democratização do crédito por meio do SIM Digital.





Como conseguir o empréstimo da Caixa de até R$ 1 mil para negativados?





Os empréstimos para pessoas físicas serão liberados pelo aplicativo Caixa Tem. O processo de contratação é simples: basta baixar o app no celular, concordar com as informações, preencher os dados exigidos e em até 7 dias o dinheiro estará disponível.





Para MEIs, a liberação será nas agências, mas, no prazo de dois meses, também estará disponível no aplicativo. De acordo com a Caixa, as operações serão liberadas no dia 28 de março.





Fonte: GC Mais