Empréstimo em Salvador

Como é feito um empréstimo?





Para arcar com algum imprevisto, pagar uma conta ou mesmo realizar um sonho. Contratar um empréstimo acaba sendo a saída para muita gente.





Pegar dinheiro emprestado – seja com um amigo, familiar ou com uma instituição financeira – pode ser uma situação difícil para muita gente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google Survey, em 2019, mais da metade (51,6%) dos entrevistados disse ter contratado um empréstimo para ter “fôlego financeiro”, principalmente para pagar impostos, despesas mensais, faturas (como de cartões) e outras dív i das.





É verdade, também, que algumas pessoas contratam empréstimo com o objetivo de fazer uma viagem, comprar uma casa ou um carro, por exemplo.





Mas, você sabe como é feito um empréstimo? Se está pensando nessa alternativa, é importante ficar atento e ter as informações necessárias antes de solicitar o seu.





Empréstimo: o que é?





Em palavras simples: empréstimo é um valor que o banco ou instituição financeira disponibiliza para o cliente por um determinado período. A quantia pode ser usada para pagar contas, arcar com imprevistos, comprar algo ou realizar algum sonho.





Na prática, sempre que você pega um crédito – um financiamento, ou até mesmo usando o cartão de crédito – está realizando um tipo de empréstimo. No entanto, o termo “pegar um empréstimo” acaba sendo mais usado para situações em que o cliente assina um contrato específico para pegar uma quantia por determinado período e devolver depois, com juros.





Vale ressaltar que, por ser um dinheiro emprestado, ele precisa ser devolvido – em parcelas, dependendo da quantia solicitada.





Antes de firmar um acordo, é muito importante ter mente todas as informações do contrato, e ficar de olho no CET (Custo Efetivo Total) – nele estão embutidos, além dos juros, o IOF, seguro, tributos, registros e outras despesas de comum acordo no contrato. O IOF é de 0,38% sobre o valor total, mais uma porcentagem de 0,0082% por dia, calculada segundo com o prazo de pagamento.





Em muitos casos, é possível escolher a quantidade de parcelas, que devem ser pagas por mês.





Como se planejar para pagar um empréstimo pessoal





Mas, afinal, como é feito um empréstimo?





Na instituição financeira escolhida, o cliente recebe uma quantia em conta e precisa devolvê-la para a instituição de acordo com o prazo determinado, com juros. Ao receber o empréstimo, a pessoa pode gastá-lo como quiser.





Alguns dos tipos comuns de empréstimo são: empréstimo pessoal, empréstimo consignado e CDC (crédito direto ao consumidor).





Vale dizer que, não estar com o nome negativado, pagar em dia parcelas do cartão de crédito e ter uma renda mensal compatível com o valor que deseja pedir emprestado costumam ser ser levados em conta na hora do banco ou instituição financeira liberar o empréstimo.





Se preferir, você pode fazer um empréstimo pessoal pela internet, sem sair de casa. Veja como.





Empréstimo online





Contratar um empréstimo online é simples, já que o processo é todo feito pela internet, sem a necessidade de ir até uma agência física. Pelo site ou aplicativo, é possível ter acesso ao contrato, visualizar os juros, selecionar a quantidade e data de pagamento das parcelas.





Como qualquer outro tipo de empréstimo, é importante lembrar que é preciso ter cuidados e um bom planejamento financeiro antes de optar por um. Como por exemplo:





Não clique em qualquer link. Certifique-se de que o site é confiável para não cair em golpes;





Pesquise sobre a instituição que oferece o empréstimo online antes de contratá-lo – se ela é conhecida e se existem reclamações sobre ela na internet.





Em caso de problemas, entre em contato com o banco ou instituição em que o empréstimo foi feito. Se mesmo assim a sua situação não for resolvida, a recomendação é procurar Banco Central ou o Procon da sua cidade e registrar uma reclamação em busca dos seus direitos.





Fonte: Nubank