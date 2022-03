Anjos de Patas de Sobral realiza campanha de castração para gatos

A Associação Anjos de Patas está realizando uma campanha para castração de felinos no município.

Ontem (27), a organização divulgou por meio das redes sociais que pretende contar histórias de alguns animais resgatados da rua, para que a população possa ajudar com quantia em dinheiro. Os membros da associação, alegam que o número de gatos e cachorros em situação de rua vem aumentando, mas no momento a campanha será realizada apenas para os felinos.





A castração de cada animal será feita ao chegar no valor total, pois de acordo com os coordenadores do projeto, o procedimento só pode ser feito após o pagamento, sendo pix, cartão ou em espécie.