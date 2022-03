Gusttavo Lima tem mal-estar e dá entrada em hospital de GO

O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, Goiás, na madrugada desta segunda-feira (28). Segundo informou o sertanejo ao colunista Léo Dias, ele sentiu náuseas e chegou a vomitar algumas vezes, mas já está recuperado.





Na unidade de saúde, o cantor foi tratado com soro e vitaminas e foi liberado para retornar para casa.





– Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas – explicou.





Na noite anterior (27), Gusttavo Lima havia feito uma apresentação musical para os fãs de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.





Ele decidiu ir ao hospital após sua chegada na capital de Goiás, onde mora. (Pleno News)